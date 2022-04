Matera: si avvicina il periodo dei grandi flussi turistici, la città pronta a farsi ammirare dal centro alla periferia! Ecco i prossimi obbiettivi dell’Amministrazione

Il Movimento Cinque Stelle Matera palude al piano triennale del verde appena approvato dalla Giunta Bennardi:

“La pubblicazione di un bando triennale per la gestione del verde urbano della Città di Matera rappresenta un grande traguardo di civiltà e segna in modo positivo un punto in favore delle politiche di programmazione e pianificazione dell’Amministrazione Bennardi.

Una gestazione lunga quasi un anno, così come meritava un provvedimento di questa portata.

Un confronto serrato ed intenso, che ha visto il Movimento 5 Stelle Matera componente attiva e di mediazione tra le sensibilità della maggioranza.

Un dialogo che ha portato importanti elementi di novità, a partire dal riportare al centro dell’attenzione la qualità del servizio offerto alla Città.

Al pari notevole è stata l’attenzione rivolta alla dignità del lavoro e dei lavoratori che con contratti più lunghi potranno guardare con maggiore fiducia alla propria posizione sociale ed economica.

Elementi quelli della qualità e del rispetto del lavoro che sono valori imprescindibili per il Movimento 5 Stelle, cavalli di battaglia che Domenico Bennardi ha voluto fortemente far ricadere anche sulla Città di Matera.ù

La struttura su cui si fonda il provvedimento guarda in prospettiva alla maggiore sostenibilità dell’azione delle imprese che si vorranno cimentare nel bando, che potranno immaginare investimenti di medio termine per migliorare il servizio senza la spada di Damocle di una scadenza a breve termine.

L’intelligenza dell’azione amministrativa è riscontrabile nel rispetto degli indirizzi, già dettati dal Consiglio Comunale, rispetto all’affidamento di tali servizi ad imprese impegnate nel settore dei progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e con disagio, ed altrettanto nella volontà di elevare la qualità del servizio attraverso azioni di controllo e monitoraggio.

Si chiude la stagione delle proroghe senza fine e si dà il via ad un nuovo modello di gestione dei servizi per la Città ed i Cittadini, portando a casa, già al secondo anno di mandato, un altro impegno preso in campagna elettorale con i materani.

Nei prossimi giorni la maggioranza approverà un bilancio di previsione coraggioso e di sostanza che pone le condizioni per un rilancio della macchina amministrativa ed una riorganizzazione profonda che il Comune di Matera non vedeva da decenni.

Il Governo Nazionale ha varato il Piano di Ripartenza, l’Amministrazione Bennardi, sostenuta con fermezza e convinzione dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, con determinazione, efficienza ed efficacia sta costruendo giorno dopo giorno il Piano di Rilancio del dopo Matera 2019, riannodando fili che si erano spezzati a causa di una allegra gestione consentita dal turbinio della festa della Capitale Europea della Cultura.

Capitoli di Bilancio lasciati vuoti o addirittura eliminati grazie al “commissariamento” degli Enti sovrastrutturali, proprio come quello relativo alla gestione del verde e dei parchi.

Questa maggioranza sta intercettando i bisogni reali della Città di Matera e sta riallocando le risorse finanziarie restituendo ai contribuenti la giusta soddisfazione nel vedere la propria città pulita, ordinata ed apprezzata dai visitatori.

Il prossimo obiettivo è un diverso modello di gestione e fruizione dei parchi cittadini.

Luoghi in cui i materani hanno il diritto di trascorrere il proprio tempo libero, i bambini hanno il diritto di trovare lo svago, la natura riprendersi il proprio spazio, sino alle aree in cui far scorrazzare i nostri amici a quattro zampe.

Nulla deve più essere lasciato al caso o essere oggetto di contrattazione politica ed elettorale.

Si avvicina a grandi passi il periodo dei grandi flussi turistici, Matera sarà pronta a farsi ammirare dal centro alla periferia”.

