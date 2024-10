Matera: secondo appuntamento gratuito sugli oli essenziali per il benessere dei bambini. L’iniziativa

Aromaterapia a base di olio essenziale di eucalipto per la prevenzione di tosse e muchi;

massaggi con olio essenziale di menta romana per lenire stati febbrili e con aggiunta di olio essenziale di zenzero per ridurre disturbi digestivi e mal di pancia nei più piccoli.

Sono solo alcuni dei rimedi naturali che verranno illustrati Venerdì, 18 Ottobre 2024, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare della Provincia di Matera, durante il secondo appuntamento gratuito dedicato agli oli essenziali per il benessere dei bambini.

L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto “Naturalmente benessere” proposto dall’Associazione di promozione sociale Al Jalil Yoga APS, centro studi di Yoga, Ayurveda, Aromaterapia e Meditazione e sarà condotto da Rosalia Stellacci e Maria Teresa Melodia.

Dichiarano le promotrici in una nota:

“L’impiego di fitoterapici è connotato alla storia dell’uomo, e recentemente la ricerca scientifica ha avuto un importante sviluppo nell’evidenziare le potenzialità biologiche degli oli essenziali, sostanze aromatiche di origine vegetale, che sono parte integrante della fitoterapia, raccogliendo prove di efficacia dei trattamenti complementari in diverse patologie (come ad esempio quelle dermatologiche, uro-ginecologiche, gastrointestinali, respiratorie, neurologiche) e specialmente nella prevenzione e/o nel trattamento di alcune patologie infettive, anche farmaco-resistenti.

Per aiutare in maniera naturale il sistema immunitario, prevenire e calmare i malesseri di stagione, soprattutto dei bambini vogliamo diffondere e divulgare la conoscenza dei benefici degli oli essenziali. Infatti, come ottimi alleati per la nostra salute e il nostro benessere, hanno un’azione associabile agli antibiotici naturali, ricchi anche di proprietà antibatteriche e antimicotiche riconosciute clinicamente.

Considerando l’uso sempre più diffuso e indiscriminato di farmaci e la conseguente resistenza agli antibiotici ci sembra utile informare le famiglie e sensibilizzarle all’uso dei rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario dei più piccoli e favorire così una corretta educazione a supporto della prevenzione e delle cure tradizionali”.

Dosaggio, applicazione, sicurezza e modo d’uso verranno illustrati nel corso dell‘incontro gratuito e aperto a tutte le famiglie con bambini e adolescenti che vogliono avvicinarsi e far proprio il mondo del naturale sin dall’infanzia e per tutta la vita, per favorire il benessere psico-fisico dei propri figli.

