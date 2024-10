Matera, screening gratuito per la maculopatia: ecco come prenotare

In occasione del mese della prevenzione e in concomitanza con la giornata nazionale della vista, l’Azienda Sanitaria di Matera, grazie alla preziosa collaborazione dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica diretta da Massimo Cavallo, ha organizzato uno screening per la maculopatia.

Afferma il Commissario Straordinario Maurizio Friolo:

“Da sempre abbiamo posto la massima attenzione alla diagnosi precoce delle maculopatie, difatti abbiamo un ambulatorio dedicato che praticamente tutti i giorni esegue visite specialistiche ed esami strumentali avanzati.

L’ASM è da sempre molto attenta alla prevenzione di questa patologia, infatti abbiamo acquistato l’ultimissimo farmaco che permetterà un ulteriore miglioramento delle cure offerte alla popolazione.”

Nelle giornate del 19 e del 26 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, presso dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, sarà possibile sottoporsi allo screening per la maculopatia.

La fascia d’età interessata va dai 70 agli 80 anni.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 chiamando il numero 0835.253385 oppure inviando una mail a massimo.cavallo@asmbasilicata.it.