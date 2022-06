Matera, scoppia incendio in appartamento: coinvolta una persona!

Nel pomeriggio brutto incendio a Matera che si sarebbe potuto rivelare fatale per una signora anziana residente in Via Marconi.

La signora era nel suo appartamento quando è iniziato un principio d’incendio.

I vicini allertati dal fumo sospetto proveniente dall’interno dell’abitazione hanno immediatamente contattato le autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno provveduto a trattare in salvo la donna.

