Matera scende in piazza per dire stop al 5G: “Chiediamo solo chiarezza e rassicurazioni”. I dettagli

Il 20 Giugno, la città di Matera scende in piazza contro il 5G.

A dare la notizia il Movimento Civico Ambientalista Esperienza e Futuro per Miglionico:

“Sabato mattina, alle 11:00 in Piazza Vittorio Veneto, a Matera ci sarà una manifestazione in concomitanza con la giornata nazione di mobilità contro il 5G.

Noi saremo presenti con una nostra delegazione ufficiale.

Lo ‘Stop al 5G’ non è un problema politico ma sanitario.

Chiediamo solo chiarezza e rassicurazioni che le frequenze non siano nocive per la salute.

Quando la scienza avrà fornito certezze in tal senso saremo ben lieti di girare con l’antennina in testa, ma fino a quel momento faremo la nostra parte affinché sul nostro territorio non si faccia alcuna sperimentazione e/o installazione.

Dopo la manifestazione di Sabato attiveremo diverse azioni dimostrative.

Chiunque vorrà partecipare può contattarci per dire tutti insieme e con più forza STOP AL 5G”.

E voi, ci sarete?a

