Matera, Santa Messa della Domenica delle Palme in Cattedrale ma posti ridotti. Ecco come seguirla

La Domenica delle Palme, commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, è una giornata particolarmente bella e significativa per tutto il mondo cattolico; associata al simbolo dei rami di ulivo evoca il bisogno di pace e di serenità che tutti vorrebbero vivere, in special modo in questo periodo di pandemia.

Domenica 28 marzo, alle ore 11:00, nella Basilica cattedrale a Matera, l’Arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, terrà la celebrazione della Santa Messa della Domenica delle Palme.

Mercoledì 31 marzo alle ore 17:00, sempre nella Basilica cattedrale, l’Arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la concelebrazione solenne della Messa del Crisma con i presbiteri della Diocesi che rinnoveranno le promesse fatte durante la loro ordinazione sacerdotale.

Il significato della Messa crismale è l’unità di tutta la Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo e rappresenta una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo. La liturgia prevede la benedizione degli olii santi che, a fine celebrazione, il Vescovo consegnerà a tutte le parrocchie.

A causa delle norme di sicurezza sanitaria da rispettare, i posti a sedere in cattedrale saranno estremamente ridotti perché, per buona parte, occupati da tutti i presbiteri presenti.

Non potranno esserci assembramenti di fedeli;

i sacerdoti e i fedeli presenti terranno nelle mani i ramoscelli d’ulivo portati con sé e non ci sarà scambio di rami.

Pertanto, entrambe le cerimonie potranno essere seguite attraverso la diretta streaming curata dal giornale diocesano Logos con i seguenti link di accesso pagine:

-sito di Logos: https://www.logosmatera.it/

-Facebook Logos Matera: https://www.facebook.com/logosleragionidellaverita

-oppure sul canale Youtube: canale Logos Materaa

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)