Matera saluta e ringrazia il presidente dei Musei Nazionali: benvenuto al suo successore e auguri di buon lavoro!

La Fondazione Matera Basilicata 2019 saluta e ringrazia l’architetto Annamaria Mauro che conclude il suo mandato alla direzione dei Musei nazionali di Matera, dopo averli brillantemente guidati negli ultimi quattro anni.

La proficua collaborazione fra le due istituzioni si è costruita e rafforzata intorno all’opera di Tomás Saraceno Life(s) of Webs, arachnophobias, arachnophilias, and other stories, inaugurata nel novembre 2023 presso la Chiesa della Madonna del Carmine a Palazzo Lanfranchi, nell’ambito della programmazione della Fondazione.

La presenza di quest’opera, che riflette sulla relazione tra uomo e ambiente, va ad arricchire, grazie al contributo di un artista di fama internazionale, l’offerta di arte contemporanea del Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata, totalmente rinnovato grazie al nuovo allestimento voluto dall’architetto Mauro, e dunque l’offerta culturale della città di Matera, nel solco del percorso avviato con la Capitale Europea della Cultura 2019.

La Fondazione dà anche il benvenuto al nuovo direttore delegato ai Musei nazionali di Matera, Filippo Demma, con l’augurio di proseguire tale collaborazione e allargarla anche a ulteriori tematismi, in vista del nuovo percorso che la città intraprende come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.