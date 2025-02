Matera saluta Don Pino Caiazzo: il ringraziamento del consigliere Cifarelli

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli, Presidente della seconda Commissione, saluta Don Pino Caiazzo che lascia Matera per la nuova assegnazione:

“Era il 16 aprile del 2016 allorquando Don Pino ha iniziato il suo Ministero Episcopale nella sede Arcivescovile di Matera – Irsina e dal 2023 comprendendo anche la sede Vescovile di Tricarico.

Da allora sono passati nove anni ed il Segno che Don Pino ha lasciato nei nostri luoghi, nella nostra terra e nei nostri cuori può dirsi compiuto.

Il segno della Speranza vissuta non come sentimento ma come forza di radicale cambiamento, facendoci toccare con mano gli insegnamenti di un altro grande Vescovo Don Tonino Bello.

In questi nove anni, noi Materani, noi Lucani, abbiamo conosciuto e apprezzato Monsignor Caiazzo per l’umanità dei gesti, per la vicinanza verso gli ultimi, per l’amore verso una terra difficile che vive i tornanti della storia non sempre con la Speranza di cambiare.

E se amore vuol dire donarsi, la sua testimonianza ed il suo esempio rappresentano un làscito prezioso di cui l’intera comunità di Basilicata farà tesoro.

Anche il saluto ai fedeli di Matera-Irsina e Tricarico racconta come ha vissuto la quotidianità del Ministero svolto.

Incontrando volti, percorrendo strade, entrando nelle case, con la Parola, ha saputo coniugare tradizione e modernità, costruendo un legame con le giovani generazioni e diventandone punto di riferimento.

L’esperienza unica di Matera Capitale europea della Cultura, la visita di Papa Francesco e la celebrazione del XXVII Congresso Eucaristico nazionale, hanno rappresentato, culturalmente e spiritualmente, momenti impressi nella memoria collettiva che hanno visto il nostro Vescovo al servizio della comunità, così come i consigli, le proposte ed i suggerimenti rivolti alle classi dirigenti, per una Basilicata più giusta e solidale, si sono sempre distinti per umiltà e spirito di servizio, mai con la protervia e le semplificazioni tipiche dei nostri tempi.

Tra qualche giorno la Diocesi di Cesena-Sarsina accoglierà la nuova guida, che, ne siamo certi, affronterà la nuova esperienza con la Speranza verso il futuro alimentata dalla Testimonianza quotidiana, qualità che noi abbiamo ammirato in questi anni.

Salutiamo Don Pino con lo stesso sorriso che lui dispensava a tutti coloro che incontrava, augurandogli buona vita, e nel contempo, gli auguriamo di continuare a formare quei ” Viandanti di speranza ” necessari promotori di bene comune”.