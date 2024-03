Oggi presso il Laboratorio Urban Center “Spazio Spine Bianche” in Via Dante 84/A, a Matera prenderà il via la conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Torneo di calcio a 5 “Maria Ss. della Bruna” organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Matera.

Verranno presentate alcune novità e ulteriori iniziative legate alla kermesse 2024 e anche l’attività giovanile giunta alla sua 19° edizione.