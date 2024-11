Matera riscopre la storia di dieci donne scrollando di dosso la patina arcaica di cui il mito le ha ricoperte. L’iniziativa

Eva la disubbidiente, Elena la traditrice, Penelope la fedele, Aspasia l’etèra, Didone la suicida, Cleopatra la lussuriosa, Beatrice l’angelicata, Francesca da Rimini l’infedele, Laura l’indefinita, Fiammetta l’adultera.

Dieci grandi donne la cui storia è stata narrata da poeti e scrittori di tutti i tempi.

E se non fossero soddisfatte della gloria di cui hanno goduto?

Se ci fosse un’altra verità?

Se al canto altrui, prevalentemente maschile, si accompagnasse un controcanto femminile?

È la prospettiva seguita da Lucia Gallo per rileggere questa parte della letteratura nel libro “Voci di donne”, Edigrafema Edizioni, che verrà presentato a Matera venerdì 6 dicembre, alle ore 17.30, nella sala conferenze del Museo “D. Ridola”.

L’evento, coordinato dalla giornalista Eva Bonitatibus, che dialogherà con l’autrice, vedrà la partecipazione dell’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo, dell’architetta e già direttrice dei Musei nazionali di Matera Annamaria Mauro, della consigliera della Provincia di Matera Concetta Sarlo, della componente della Commissione nazionale Pari opportunità di Soroptimist International, Patrizia Minardi, della presidente della sezione Fidapa di Matera, Angela Bitonti, e del presidente dell’Unitep, Costantino Dilillo.

Ora in maniera ironica, ora con lunghi flussi di coscienza, attraverso la penna di Lucia Gallo le dieci donne protagoniste del libro danno della propria vicenda un’interpretazione assolutamente personale, cambiando punto di vista e scrollandosi della patina arcaica di cui il mito o la storia le ha ricoperte.

A spasso tra secoli e personaggi, dopo un attento studio e un’originale rilettura, l’autrice dà voce alla figura della donna che, ieri come oggi, vuol essere signora del proprio tempo.

Lucia Gallo, già docente di materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado, è esperta in metodologia e didattica. Ha pubblicato vari saggi per i quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Scuola Progetto (Spaggiari 2007), Indicazioni per il curricolo. Che fare? (Spaggiari 2008), Le Nuove Indicazioni nazionali (Spaggiari 2013). Per la casa editrice Simone ha pubblicato Lezioni di Italiano, storia e geografia per la prova orale del concorso a cattedra (2016) e curato il Manuale delle Metodologie e tecnologie didattiche (2024).

È autrice di “Ora di lettura”, “Antologia di Italiano per la scuola secondaria di primo grado” (Bulgarini 2011), di “Moda e mode” (Model Edizioni 2016) e del romanzo “Ora come allora” (Edigrafema 2019).