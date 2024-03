Matera, riqualificazione dell’area della diga di San Giuliano e zona Timmari. Ecco il progetto

È convocata per lunedì prossimo 11 marzo, alle ore 11:00 nella sala conferenze al quarto piano della Casa delle tecnologie emergenti di Matera, in via San Rocco, una conferenza stampa per illustrare i dettagli del progetto di valorizzazione turistica dell’area protetta della diga di San Giuliano, integrato con quello della zona limitrofa di Timmari.

Sarà presente il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con i colleghi di Grottole, Angelo De Vito, e Miglionico, Francesco Comanda, oltre al presidente della Provincia Piero Marrese.

Sono state invitate a partecipare anche le associazioni venatorie e di pesca sportiva, che operano nell’area.

I dettagli saranno illustrati dai tecnici incaricati della progettazione, si prevede di realizzare percorsi arricchiti attraverso elementi che caratterizzano il singolo territorio, con l’obiettivo non solo di valorizzarlo a fini turistici, ma renderlo frequentabile e vivibile anche alla popolazione locale.

La riqualificazione filologica dell’area sarà, infine, legata e ispirata dall’affascinante storia della balena Giuliana.