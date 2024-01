Matera: rigenerare questa piazza nevralgica per l’intera città dei Sassi. Ecco l’incontro per discuterne

Nell’ambito delle attività di “Sport Civico”, il Comitato Territoriale Uisp di Matera presenta un’assemblea pubblica, in programma sabato 3 febbraio, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna Plesso I.C. “Bramante” in Piazza degli Olmi per approfondire le iniziative di riqualificazione del quartiere.

Si tratta di un’occasione di confronto e dialogo organizzata dall’associazione Uisp con l’intento di chiarire le esigenze degli abitanti e quindi stabilire un programma concreto finalizzato a rigenerare piazza Degli Olmi, quartiere nevralgico per l’intera città dei Sassi.

L’incontro è aperto, infatti, a tutta la comunità materana, oltre che ai residenti.

Sport Civico è un progetto nazionale che promuove un modello di intervento basato sul mainstreaming di sport nei processi di sviluppo e rigenerazione urbana, funzionale a rendere lo sport uno strumento per sostenere il raggiungimento degli obiettivi sociali e di benessere all’interno di tali processi.

Uisp Matera ha accettato questa sfida da settembre 2023 proponendo, in questi mesi, numerose attività sportive e sociali attraverso varie forme di linguaggi che, partendo dal movimento, hanno potuto coniugare temi fondamentali come l’inclusione, la formazione, l’educazione e il rispetto.

La presidente Uisp Matera, Claudia Coronella, dichiara:

“Questa è una opportunità preziosa per rafforzare la relazione con e tra gli abitanti del quartiere di Piazza degli Olmi e la città, all’insegna dei sani stili di vita, della cura dei beni comuni, del coinvolgimento e della partecipazione della comunità.

Nei mesi scorsi, abbiamo avviato questo progetto che vede come partner istituzionali anche il Comune di Matera e l’Istituto comprensivo “Bramante.

Dunque ora ci sarà un ulteriore step ambizioso mediante un confronto specifico con i cittadini, che vuole dare una visione alla piazza per i prossimi anni”.