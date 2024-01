Matera, rifiuti e decoro urbano: sondaggio tra gli esercenti del centro storico. I dettagli

Con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, l’Amministrazione comunale su iniziativa del sindaco, Domenico Bennardi, e dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Amenta, in collaborazione con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti “Cosp Tecno Service”, avvierà un sondaggio per raccogliere criticità, esigenze e suggerimenti dei titolari delle utenze non domestiche.

L’iniziativa partirà dal centro storico, civita e rioni Sassi, dove operatori della Cosp ben riconoscibili incontreranno gli esercenti nelle loro attività, chiedendo di segnalare eventuali bisogni o difficoltà nel conferimento dei rifiuti.

Si vuole fare in modo che i rifiuti da conferire, non vengano esposti in orari incompatibili con il decoro necessario in una città ad alta fruizione turistica come Matera.

Il report servirà anche a censire le utenze domestiche che espongono i mastelli sulle strade principali di centro storico e Sassi, in modo da comprenderne i bisogni ed evitare che anche loro conferiscano in orari inappropriati.

I dati raccolti e archiviati nei tablet degli operatori, serviranno al gestore per trovare le soluzioni migliori alle criticità segnalate.

Spiega Amenta:

«L’iniziativa intende avviare una collaborazione attiva dei cittadini per migliorare il decoro urbano della città, in previsione anche dei due eventi di febbraio: il “Carnevale del riciclo” e il convegno di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Vogliamo affrontare e risolvere una criticità evidente soprattutto nelle aree più turistiche, dove spesso si vedono esposti mastelli o sacconi neri dei rifiuti da conferire, nelle ore centrali del giorno o nella prima serata.

Una pratica non decorosa soprattutto nella bella stagione, che probabilmente nasce da difficoltà organizzative degli esercenti.

Su questo intendiamo intervenire con dei correttivi, che la Cosp è disponibile ad applicare recependo suggerimenti e segnalazioni degli utenti stessi».