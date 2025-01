Matera, richiesto il trasferimento del mercato dei Cappuccini: la proposta

Trasmettiamo e pubblichiamo la richiesta di Trasferimento Sperimentale Mercato Rionale dei Cappuccini presso Piazza delle Costellazioni (Rione Agna – Agna Le Piane) del Presidente del Comitato di quartiere in oggetto, Giovanni Trentadue:

“Lo scrivente Comitato di Quartiere, in persona del legale rappresentante p.t., nell’intento di perseguire i propri scopi statutari ispirati alla disciplina delle ODV-ETS di cui al D.lgs. 117/2017; visto la valutazione ad oggi in essere sulla revisione del Piano del Commercio vigente nel comune di Matera; con la presente richiede a codesto Spettabile Commissario nonché alla Confesercenti di Matera di valutare uno spostamento del mercato rionale attualmente fissato presso largo Cappuccini per allocarlo nel quartiere di Agna- Agna Le Piane.

Si ritiene infatti che uno degli strumenti principali per migliorare la vivibilità e la qualità del vivere dei due quartieri sia legato all’aumento dei servizi, diretti e indiretti, presenti nell’area.

In ragione di ciò, vista pure la particolare fascia di età dei cittadini residenti nella zona di Le Piane, l’avvio di un mercato rionale da un lato ottimizzerebbe gli spostamenti delle persone più anziane, e dall’altro favorirebbe una maggiore attività sociale, economica e di presenza in tutta l’area.

Inoltre siffatta soluzione, rientrante nell’ordinarietà dell’amministrazione della città, potrebbe essere prodromica a future progettazioni per una più ampia riqualificazione dell’area di Agna unitamente alla valorizzazione socio culturale degli altri spazi del quartiere (Casino Padula, area podistica, contrada Le Piane, definizione area commerciale proprietà Giordano).

A tanto si aggiunga la circostanza per cui l’attuale collocazione del mercato in zona Cappuccini non è dotata di parcheggi sufficienti oltre ad essere un palese intralcio alla movimentazione di studenti e famiglie che frequentano il piazzale Cappuccini antistante la sede del Liceo Artistico ivi ubicato con aggravi per la circolazione e la sicurezza stradale”.

Avete riscontrato anche voi questi disagi al mercato in zona Cappuccini?

Ecco la foto degli spazi interessati dalla proposta.