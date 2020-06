Matera: riapre il mercato in questa zona! Ecco l’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Matera ha emanato un’ordinanza per la riapertura del mercato delle merci che si tiene il sabato in contrada granulari, nella zona Paip2.

Il provvedimento contiene disposizioni per lo svolgimento delle attività di vendita con le prescrizioni previste per il contenimento del rischio di diffusione del COVID-19.

L’ordinanza sarà in vigore da domani, 6 giugno, fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza fissato nei provvedimenti del Governo, e stabilisce “qualora venisse riscontrata da parte degli organi di vigilanza il mancato rispetto delle prescrizioni e/o degli obblighi da parte dei commercianti si procederà a disporre la sospensione immediata dell’autorizzazione-concessione a carico dei trasgressori e nel caso di fatti più gravi, a insindacabile giudizio dell’Ente, a sospendere il mercato fino a nuova disposizione”.

Per accedere all’area mercatale, i clienti dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine.

Il provvedimento è stato emanato dopo l’adozione, da parte del Comune di Matera, di un Piano anticontagio commissionato ad una società specializzata nel settore della sicurezza.

Queste nel dettaglio le regole da seguire:

1. Misure a carico del titolare del posteggio

a) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro degli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;

b) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso o igienizzante mani da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce (senza indossarla). I clienti dovranno smaltire i guanti mono uso ogni qual volta lasciano il banco vendita negli appositi contenitori messi a disposizione dal commerciante il quale è responsabile dell’osservanza;

c) In caso di vendita di beni usati o indossati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

d) Detenzione di contenitore per lo smaltimento dei “guanti monouso”;

e) Rispetto dei punti del “Protocollo anticontagio area mercatale via Granulari – Paip 2” allegato all’ordinanza, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

2. Misure di competenza del Comune:

a) Regolazione e gestione in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel “Protocollo anticontagio area mercatale via Granulari – Paip 2” allegato alla presente ordinanza;

b) Facoltà di sospendere, anche seduta stante da parte degli Organi di Polizia deputati alla vigilanza, la vendita da parte dei singoli operatori nel caso di inottemperanza alle misure a carico dei titolari di posteggio.

Il Comando di Polizia Locale vigilerà sull’osservanza del decreto.a

