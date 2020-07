Matera: restituita “alla città una struttura storica e a cui tutti i materani sono particolarmente legati”

Parte ufficialmente la stagione dell’Olimpia Matera:

“La società presieduta da Rocco Sassone svelerà i programmi per l’annata sportiva 2020/21 nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà Martedì 14 Luglio alle ore 17:00 nella sede del club in via Dante, alla presenza del CdA, composto dal presidente Sassone, dal presidente onorario Pasquale Lorusso e dal componente Massimo Checchi, nonché il direttore sportivo Cristiano Grappasonni.

Sarà l’occasione per delineare il quadro della situazione al termine di una stagione condizionata dall’emergenza Covid, ma anche per illustrare il nuovo progetto e le future novità sul piano organizzativo e tecnico.

Mercoledì 15 Luglio, invece, alle ore 18:00, sarà inaugurato, nel plesso scolastico Pascoli, il campetto di basket, che avrà la denominazione ‘Olimpia Playground Kobe Bryant’, riqualificato e ristrutturato nel giro di poche settimane grazie alla collaborazione tra Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, Olimpia Basket Matera e Uisp Basilicata”.

Il presidente biancazzurro Rocco Sassone sottolinea:

“Abbiamo fortemente voluto far tornare a vivere questo campetto, che rappresenta l’omaggio dell’Olimpia Matera alla città, agli alunni e alla comunità, in occasione del sessantesimo anno dalla sua fondazione.

La riqualificazione del campetto della scuola Pascoli, che da tempo versava in stato di abbandono, ha sempre rappresentato uno dei nostri obiettivi, che oggi raggiungiamo grazie all’impegno e all’unione delle forze con l’istituto stesso e con l’Uisp.

Si restituisce così alla città una struttura storica e a cui tutti i materani sono particolarmente legati”.

