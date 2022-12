Matera rende omaggio al carro della Bruna! Questa l’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione Maria SS. della Bruna:

“Sabato 17 dicembre 2022, alle ore 17:00, presso la sala conferenze del Museo Nazionale di Matera ‘D. Ridola’, verrà presentato il volume ‘L’ostinata certezza della rinascita’, che raccoglie le immagini dell’allestimento realizzato dall’Associazione Maria SS. della Bruna da luglio a ottobre 2021 a piano terra di quello stesso museo, allorché furono presentati i costruttori dei carri trionfali della Bruna di ieri e di oggi.

Essa fu un’iniziativa culturale che, insieme ad altre attivate nel 2021, ebbe come scopo quello di far partecipare la cittadinanza alla ricorrenza del 2 luglio in forma ‘alternativa’ a quella tradizionale, vietata a causa della pandemia da Covid-19.

E, in effetti, accanto a ingrandimenti di foto che mostravano i carri trionfali, dal 1690 all’ultimo realizzato per la festa del 2020, i materani prestarono per l’esposizione numerose loro miniature del manufatto materano, sculture strappate dai carri del passato, abiti di cavalieri e vari altri oggetti collegati alla festa della Bruna.

Sfogliando l’opuscolo che ricorda la mostra, peraltro, emerge chiaramente il significato, ricco e profondo, del carro della Bruna che, mediante l’annuale sua costruzione, distruzione e ricostruzione, rende visibile l’anima arcaica e saggia del materano nella quale è radicata, appunto, un’ostinata certezza della rinascita.

Cosicché l’opera che verrà presentata si configura come un omaggio reso ai materani di ieri e di oggi portatori di un DNA unico, intriso di ottimistica sacralità antica“.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

