Matera, raccolta rifiuti: “operatori vanificano il lavoro di differenziazione svolto dai cittadini”. La denuncia

Criticità raccolta differenziata dei rifiuti a Matera, Fials Matera chiede incontro a Comune e azienda che gestisce il servizio

I segretari Fials Matera Gianni Sciannarella e Marco Bigherati e il rappresentante RSA presso Cosp Tecno Service, Domenico Ventura, in una nota commentano il video diventato virale sui social in cui si vedono due operatori ecologici che pare non stessero seguendo correttamente il loro lavoro:

“Nei giorni scorsi abbiamo visto il video diventato virale sui social che ha ripreso due operatori ecologici mentre gettavano nello stesso compattatore tutta la spazzatura, vanificando il lavoro di differenziazione svolto dai cittadini.

Abbiamo aspettato diversi giorni per fare le nostre riflessioni sull’accaduto.

La situazione è ovviamente spiacevole perché si ripercuote su tutti i lavoratori, tra l’altro in un momento delicato perché da pochissimi giorni è partita la raccolta differenziata a Matera con diversi problemi.

Ci sono tantissimi lavoratori che con grande impegno ed abnegazione e tra mille difficoltà organizzative stanno cercando di portare avanti il proprio lavoro con professionalità ed è per questo che chiediamo di non puntare il dito su tutta la categoria.

Noi della Fials Matera abbiamo inviato nei giorni scorsi una nota alla Cosp Tecno Service e al Comune di Matera per chiedere un incontro urgente sulla questione rifiuti.

Vogliamo segnalare un problema di sicurezza per gli operatori che si occupano della raccolta porta a porta, perché nessuno sa che in molti casi viene fatta da un solo operatore, che deve fare sia da autista che da raccoglitore.

Una situazione che mette a rischio il lavoratore che ogni volta, anche per pochi metri, deve spostare il mezzo e poi scendere dallo stesso per la raccolta dei mastelli.

E’ anche per questo motivo che il sistema non è ancora decollato.

Ad oggi abbiamo avuto contatti con il Comune di Matera ma dalla Cosp Tecno Service nessun riscontro.

Aspettiamo una convocazione ufficiale per poter portare ai tavoli la voce degli operatori ecologici che oggi si trovano tra l’incudine e il martello.

Ci auspichiamo che le nostre richieste vengano ascoltate al fine di rendere efficiente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il bene di tutta la comunità materana”.

