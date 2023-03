Matera: quinto nuovo treno su questa linea! Ecco i dettagli

“Con l’immissione in esercizio di questo nuovo treno la flotta Fal è stata rinnovata al 100%”.

Lo hanno detto i vertici Fal inaugurando ieri mattina a Matera un nuovo treno Stadler.

Alla manifestazione hanno partecipato:

il Presidente e il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi;

il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi;

Maurizio Oberti, Regional sales Directory Italy di STADLER;

l’Assessore a Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra;

il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Si tratta del quinto nuovo treno a tre casse immesso in servizio da Fal sulla linea Bari – Matera da gennaio ad oggi (quattro della Puglia e uno della Basilicata).

Ogni treno può trasportare circa 150 passeggeri.

L’investimento complessivo per i 5 nuovi treni è pari a circa 30 milioni di euro (risorse FSC 2014 – 2020 e PO FESR).

I treni sono caratterizzati da livree che riportano foto dei paesaggi e dei Comuni attraversati dalla tratta ferroviaria.

Per il treno a tre casse della Basilicata l’investimento programmato dalla Regione Basilicata è stato di 5,7 milioni di euro, a valere sul FSC 2014 – 2020.

Il nuovo treno è pellicolato con foto caratteristiche dei suggestivi paesaggi materani e con lo slogan: “Matera, viaggio nell’arte e nella pietra”.

Questo elemento, fortemente voluto dal management Fal, rinsalda il legame tra la ferrovia, il territorio e le sue comunità.

Ha detto il Presidente Fal, Almiento:

“La nostra flotta completamente rinnovata è, ad oggi, la più giovane d’Europa.

Mezzi nuovi sono sinonimo di maggiore sicurezza, migliori servizi agli utenti, aumento della capacità ferroviaria, per questo negli ultimi anni Fal, oltre a cogliere le opportunità di investimento fornite dalla Regione, ha investito anche risorse proprie, rivenienti da utili di Bilancio, per l’acquisto di nuovi mezzi.

Ci auguriamo, così, di risolvere anche il problema del sovraffollamento di passeggeri in alcune fasce orarie.

Le splendide pellicole di questi nuovi treni hanno per noi un valore molto importante: non solo ci connotiamo come parte attiva di una politica di marketing territoriale, ma gli stessi spazi potranno essere acquistati da tutte le Aziende, per veicolare i propri messaggi pubblicitari”.

All’interno della stazione sono state esposte le opere degli artisti dell’associazione culturale Pigment Workroom che hanno decorato 5 sagome stilizzate di treni con immagini coerenti con il contesto geografico e culturale dei territori attraversati dalle tratte ferroviarie Fal, scegliendo 5 temi: Matera, arte, viaggio, mare e natura.

Così il Direttore Generale di Fal, Colamussi:

“Questo nuovo treno rafforza la presenza di Fal nella città di Matera e nel territorio della regione Basilicata, dove diamo atto al Governatore Bardi di aver posto il TPL in cima all’Agenda di Governo.

Oggi portiamo a compimento il percorso del rinnovo della flotta, ma poniamo anche un pilastro fondamentale per le prospettive future del trasporto pubblico ferroviario in Basilicata.

Questa stazione di Matera centrale rappresenta una buona pratica di come anche al Sud si può riuscire a realizzare un’opera pubblica in tempi strettissimi con sostanziale attenzione all’abbattimento delle emissioni e all’autonomia energetica.

Con la stessa passione e lo stesso impegno siamo riusciti a rispettare i tempi di aggiudicazione delle gare per gli investimenti finanziati con il PNRR, che in Basilicata ammontano a 45,2 milioni di euro, e sono destinati ad interventi sui mezzi e sulla rete con l’obiettivo di aumentare e migliorare gli standard di sicurezza, la velocità e l’impatto ambientale.

L’appello che sento di rivolgere a tutti gli stakeholders con cui fin qui abbiamo condiviso questo percorso virtuoso che ha innalzato gli standard di accessibilità e fruibilità del TPL lucano, è di continuare a lavorare in sinergia per accelerare sul prossimo obiettivo che è quello di dotare le città capoluogo di Matera e Potenza di un servizio ferroviario metropolitano“.

Ha detto l’Assessore Merra:

“Un nuovo treno per nuovi servizi che stiamo cercando mettere in campo non solo per collegare Matera a Bari, ma anche per riconnettere Matera a se stessa e al suo tessuto abitativo, valorizzando gli hub intermodali già presenti in città, portando i cittadini di Matera a lasciare l’auto e prendere il treno su un servizio metropolitano vero ed efficiente.

Sono in campo ulteriori investimenti che sono stati giá affidati anche sul PNRR (circa 40 milioni di euro) per efficientare l’infrastruttura”.

Così il Sindaco Bennardi:

“Dopo la magia del 2019 e l’incubo della pandemia è necessario ripartire con convinzione, con collegamenti potenziati e rafforzati.

Abbiamo investito circa 570 milioni di euro, a valere sull’Fsc 2014-2020, per migliorare il contesto socio economico della Città e ci auguriamo di avere un trasporto su ferro sempre più efficiente e veloce“.

Il Presidente della Regione, Bardi, ha ricordato che:

“Matera sta portando avanti una grande operosotà per tutta la Basilicata ed è punto di riferimento per l’intera regione.

È la terza volta in pochissimo tempo che Fal inaugura opere in Basilicata, penso al sottopasso di Potenza e ad Avigliano che è una stazione modello per i servizi agli utenti.

Ringrazio Fal per la concretezza e la professionalità con cui sta realizzando opere ed infrastrutture su questo territorio”.

Per il responsabile di Stadler Italia, Oberti:

“Con Fal continua una collaborazione virtuosa.

Abbiamo 26 treni preparati e/o in preparazione.

Oggi è un momento felice: mettere un treno sui binari è una soddisfazione comune, frutto di un lavoro che inizia circa tre anni prima”.

Ecco le foto.

