Matera: questo quartetto si aggiudica la tappa della “Coppa Antonio Statuto”. Complimenti

Gli Spaccaferri (Andrea Zaccaro, Francesco Losito e i fratelli Innocenzo ed Alessandro Vignola), a dispetto del nome, si aggiudicano la tappa di Matera della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Li.bo”, nell’ambito del circuito itinerante Basilicata Coast to Coast 3vs3.

Il quartetto materano conquista così anche i 640 punti messi in palio per il ranking nazionale FIP, nonché il diritto a disputare, il 6 Agosto, il torneo di qualificazione con due posti in palio alle Finals nazionali 3×3 di Cesenatico, in programma poi nei due giorni successivi.

Zaccaro e compagni hanno avuto la meglio sul combattivo trio Paparcone, Martulli, Paolicelli, capace di chiudere con merito al secondo posto il torneo materano, disputato sul playground di Piazza degli Olmi in collaborazione con la Pielle Matera.

Menzione di merito per le uniche due squadre Under 18, una per genere, iscritte alla manifestazione, il Partizan Degrado di Fraccalvieri, Fonisto e Di Carlo e i Ghepardi, ovvero Annalisa Coretti, Maria D’Ambrosio e Francesca Sassone, capaci di centrare due vittorie pur avendo partecipato ad un torneo maschile.

Nella categoria più giovane, l’Under 14 Maschile, successo per i Matera Inside (Ettore Lasalvia, Mohamed Mbacke, Lorenzo Cotrufo), prevalsi in finale su Sassilakers (Saverio Tortorelli, Diego Giovanni Carlucci e Christian Belgrano) al termine di un confronto degno di nota per l’entusiasmo e l’impegno profuso da entrambe le squadre.

Per tutti i quartetti vincitori e finalisti di tappa l’appuntamento è per la finale regionale del circuito, in programma a Bernalda il 22 Agosto, mentre il calendario del tour dà appuntamento a domenica prossima 1 Agosto, con la tappa di Nova Siri, anch’essa inclusa come categoria Basic nel circuito nazionale organizzato dalla FIP.

Da parte del Comitato Organizzatore il ringraziamento al main sponsor Li.bo e gli altri sponsor di circuito Fantastico Mondo, Zuccarella Azienda Ortofrutticola, Studio Gabriele & Partners, Area Digitale, Agenzia Di.Ma, nonché lo sponsor tecnico Enjoy Sportswear.a

