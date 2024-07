Matera: questo parco chiude al pubblico per almeno un mese. Ecco il motivo

Iniziano gli attesi lavori di riallestimento e riqualificazione del parco al rione Lanera.

Un’opera voluta fortemente dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che porterà all’allestimento di un autentico parco a tema dedicato alla balena Giuliana, con giochi e intrattenimenti specifici.

Il cantiere comporterà anche lavori di scavo e stesura di massetti cementizi per ancorare i nuovi giochi, quindi sarà necessario chiudere il parco al pubblico per almeno un mese, salvo imprevisti in corso d’opera.

Ha spiegato il sindaco:

“Un piccolo sacrificio per i tanti bambini e le famiglie che godono di questo spazio verde urbano che sarà ripagato certamente dal risultato in termini estetici e di attrattiva per tutti i cittadini”.