Matera: questo Comune della provincia tra i Borghi più belli d’Italia! I dettagli

Uno dei Comuni della provincia di Matera tra i Borghi più belli d’Italia.

Ad ottenere l’ambito riconoscimento è stato Miglionico.

Emozionato il Sindaco, Franco Comanda, ha dichiarato:

“Carissimi concittadini,

Grazie per le tantissime attestazioni di stima per il risultato che INSIEME come comunità di Miglionico abbiamo raggiunto.

Non avrei mai immaginato nella mia vita di diventare il Sindaco di uno dei Comuni più belli di tutta Italia.

È un grande onore per me e per tutta la mia squadra.

E tutto questo è merito vostro, perché negli anni tutti noi Miglionichesi, nel nostro piccolo, abbiamo fatto crescere questo piccolo paese.

Abbiamo tracciato un percorso per Miglionico e abbiamo il dovere di perseguirlo con tutte le nostre forze.

Questo non significa che il nostro Comune sia perfetto.

Non dobbiamo nascondere i nostri errori o le difficoltà che incontriamo; anzi dobbiamo accogliere le critiche e gli errori per migliorarci sempre.

Come avete avuto modo di constatare, noi siamo sempre trasparenti nelle attività che svogliamo e cerchiamo di raccontarvi passo dopo passo come stiamo portando avanti il nostro programma di governo.

Ieri vi ho infatti raccontato come siamo stati beneficiari di un finanziamento per un totale di 285 mila euro per la viabilità rurale e dei 250mila euro che spenderemo nel 2023 per l’Istituto Comprensivo.

Stiamo facendo il massimo ma solo facendo squadra possiamo vincere la grande sfida di far crescere Miglionico.

Sentiamoci sempre orgogliosi del posto in cui viviamo, sempre.

Vi abbraccio forte

FORZA MIGLIONICO!”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)