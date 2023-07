Matera: questo Comune della provincia pronto a trasformarsi in palcoscenico per ospitare la commedia: “La Pulce Rossa. Vita di Rocco Scotellaro”. Ecco I Dettagli

Il Piccolo Festival delle Arti, organizzato dal Circolo Culturale La Scaletta sotto la direzione artistica di Edoardo Delle Donne, approda a Gorgoglione.

Venerdì 21 luglio alle ore 21:00 in Piazza Zanardelli l’Associazione MetaTeatro e il Centro Mediterraneo per le Arti porteranno in scena la commedia: “La Pulce Rossa. Vita di Rocco Scotellaro”.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Ulderico Pesce, è interpretato da Emilio Andrisani, Emilia Fortunato, Patrizia Minardi, Ines Schiavone, Carla Latorre, Marianna Dimona, Monica Ambrosecchia, Nicola Cardinale e Roberto Pietracito.

Le musiche sono di Antonio Infantino, Marco Mengoni e della tradizione Lucana.

La pulce rossa racconta la vita di Rocco Scotellaro e ne racconta la passione politica, l’amore per la Basilicata, la continua lotta per l’emancipazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini e delle popolazioni di quel Sud arretrato e affamato.

La nascita avvenuta a Tricarico il 19 aprile del 1923, l’infanzia nel suo paese e poi gli studi al Liceo Ginnasio di Sicignano degli Alburni e gli studi proseguiti prima a Cava dei Tirreni, poi a Matera e a Trento.

Le sofferenze del fascismo, l’incontro con Carlo Levi, e ancora le battaglie politiche per la distribuzione delle terre ai braccianti, per la costruzione dell’ospedale di Tricarico, fino ad arrivare alla dura esperienza del carcere per accuse che si rivelarono totalmente infondate fino alla prematura morte a soli 30 anni.

Sottolinea il Presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi:

“La breve vita della ‘pulce rossa’ (il soprannome di Scotellaro a causa dei suoi capelli e della sua statura minuta) è oggi un esempio non solo per i lucani.

La sua voglia di lottare per cambiare il destino della sua terra e di farlo con l’obiettivo di partire dagli ultimi, rappresentano una lezione che dev’essere ricordata e tramandata.

Lo spettacolo di Ulderico Pesce e dei bravissimi attori di MetaTeatro riesce a rendere perfettamente il senso del suo impegno politico.

Dopo essere stato rappresentato con successo a Tricarico, Venerdì approda a Gorgoglione, perché è anche con la cultura che, oggi, si può continuare a combattere la battaglia per costruire un argine allo spopolamento e all’impoverimento delle aree interne”.

Il Piccolo Festival delle Arti è un’iniziativa curata da Edoardo Delle Donne ed organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta, in collaborazione con la Prefettura di Matera, il Comune di Tricarico, il Comune di Gorgoglione, l’Associazione MetaTeatro, il Centro Mediterraneo delle Arti la Fondazione Le Monacelle di Matera, con il fondamentale sostegno della Joint Venture Tempa Rossa, costituita da TotalEnergies EP Italia, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.

