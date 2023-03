Matera: questo Comune della provincia in gara su Rai 1 per diventare il Borgo dei Borghi 2023! Serve il vostro aiuto

La trasmissione il Borgo dei Borghi e la Rai sbarcano ancora una volta in Basilicata.

Riparte, infatti, l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia.

Come annuncia la trasmissione:

“Che siate appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, amanti delle specialità culinarie o artigianali, fanatici delle escursioni o delle feste paesane, vi proponiamo di scoprire dei luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura o per la qualità della vita.

Dei luoghi magici che vi invitiamo a visitare durante le vostre prossime vacanze.

Un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese.

Un viaggio nell’Italia più autentica e meno conosciuta.

Un viaggio attraverso 20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria.

Dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest incontreremo degli abitanti felici e fieri del proprio paese che si sono mobilitati come non mai per raccontare i loro Borghi storici…

La serata in onda domenica 9 aprile, condotta da Camila Raznovich, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione.

Si può esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail.

Si vota da domenica 12 marzo dalle ore 17.15 fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, e solo votando si potrà portare alla vittoria il proprio borgo preferito.

Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza.

La giuria di esperti 2023 è composta da:

Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web;

Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico;

Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi”.

Tra i borghi in gara, per la Basilicata, c’è Miglionico (MT).

Questo l’appello dell’Amministrazione:

“fino a domenica 26 marzo alle 23.59 potrete esprimere UN VOTO al GIORNO da ogni account per UNA SOLA preferenza sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/.

Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando: username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il VOTO è GRATUITO.

Votare è importante!

UN VOTO OGNI GIORNO!

Vincere dipende solo da NOI!“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)