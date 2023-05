Matera: questi studenti guidati dall’artista Elena Mirimao, realizzano una colomba in cartapesta per il Carro della Bruna! Ecco le foto

Lo scorso venerdì 19 maggio, Elena Mirimao, una delle quattro artiste del Carro trionfale della Bruna 2023, ha tenuto un Laboratorio di cartapesta per gli studenti della II B della secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera, insieme alla docente di arte, Maria Luisa Montemurro.

Spiega la scuola:

“I ragazzi hanno realizzato una colomba in cartapesta per il Carro trionfale della Madonna della Bruna che il prossimo 2 luglio sfilerà per le vie della città.

Il Laboratorio rientra nelle attività dell’unità di apprendimento di Studio del territorio intitolata “La festa della Bruna tra storia e tradizione”.

Il Carro Trionfale rappresenta una grande opera che racchiude al suo interno ingegno, abilità, arte, devozione e tradizione.

È fatto di materiali poverissimi, legno per la struttura, carta, colla, tanta creatività e tanti colori.

Ogni anno questo grande manufatto in cartapesta viene realizzato secondo un tema portante, e ogni anno viene distrutto dal popolo materano in piazza Vittorio Veneto, con il tradizionale “Strazzo”, che permette ai più audaci “assaltatori” di portarsi a casa una statua o comunque un pezzo del Carro.

Le tecniche di cartapesta sono state utilizzate dagli artisti di tutto il mondo per secoli per creare opere d’arte uniche e impressionanti.

Ma anche da tante comunità per i carri del carnevale.

Esistono vari metodi per manipolare la carta e la colla in forme intricate per produrre opere d’arte straordinarie.

Alcune tecniche includono la stratificazione di strisce di carta su uno stampo, la modellazione della pasta di carta nelle forme desiderate e la miscelazione di vernice o altri materiali nella miscela di cartapesta.

Esplorare e manipolare la cartapesta è stata per i ragazzi un’esperienza divertente e gratificante.

Ancora più emozionante sarà vedere sfilare il manufatto e vedere poi la colomba “volare” in alto sulle teste della gente al momento dello strazzo, quando qualcuno la porterà a casa.

Chissà se questi ragazzi un domani porteranno avanti in prima persona la tradizione del Carro in cartapesta”.

Ecco le foto del laboratorio.

