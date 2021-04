Matera: questa scuola della provincia vuole formare cittadini consapevoli per contrastare l’usura! Ecco l’iniziativa

Mercoledì 21 Aprile 2021 l’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà – APS” insieme alla Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” avvieranno il progetto “L’attività del credito e le sue anomalie” in collaborazione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT), rivolto agli alunni delle classi 3 e 4 del Liceo Economico e Sociale.

Con l’iniziativa messa in campo si vuole dare ai ragazzi un’offerta formativa utile a valorizzare l’educazione finanziaria e alla legalità per rendere gli stessi protagonisti, in particolar modo un questo momento di crisi e per dare una risposta al mondo che cambia.

Il progetto sarà articolato in sette incontri e si svolgerà in video conferenza.

Vi sarà la partecipazione di esperti bancari, della società civile, delle Associazioni Imprenditoriali, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei Consumatori, Consulenti legali e Rappresentanti delle Istituzioni.

Il programma sarà vasto e articolato per trasmettere agli studenti i concetti base in tema di risparmio e investimento, sul ruolo delle banche, sul bilancio familiare in modo da formare cittadini consapevoli per contrastare il sovraindebitamento, l’usura e l’estorsione.

Il primo incontro, dopo l’introduzione del docente referente Prof. Piero Santacesarea, e un ringraziamento al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Tarantino, si aprirà con gli interventi di don Basilio Gavazzeni, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” e di Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà”.

Seguiranno gli interventi di Arnaldo Villamaina, Segretario Generale della First Cisl di Basilicata, che interverrà sul tema “La tutela costituzionale del risparmio e il ruolo delle banche sul territorio”, Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera, sul tema “Il credito bancario”, e Alessandro Martemucci, Marketing Manager, sul tema “Il bilancio Familiare”.

Seguirà infine un breve filmato sulle crisi bancarie.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)