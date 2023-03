Matera: questa scuola del materano dice basta al cyberbullismo! Ecco l’iniziativa

Il giorno 1 Marzo, all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Miglionico, gli alunni delle classi seconde e terze della Secondaria di 1° Grado dei tre plessi di Miglionico, Grottole e Pomarico, hanno incontrato il dottor Giuseppe Balena, esperto in materia di cyberbullismo.

L’incontro è partito dalla spiegazione dei termini internet e web, spesso confusi o associati, sottolineando come per internet si intenda la rete, la struttura, che offre dei servizi, mentre il web ne rappresenta il contenuto.

I pericoli legati al cyberbullismo sono pertanto legati al web e al suo utilizzo.

Il dottor Balena, autore dei libri ”Il grande fratello ci guarda” e “Il web nascosto”, ha illustrato ai ragazzi solo alcune insidie del web, specificando che, fortunatamente, nella maggior parte dei casi, conosciamo solo la punta dell’iceberg dei pericoli in esso contenuti: vi sono, in realtà, “porzioni” più oscure e minacciose, che ci si augura restino fuori dalla portata dei ragazzi.

Sono stati poi illustrati i rischi connessi alla gestione dei social e alla strumentalizzazione di contenuti da parte dei malintenzionati, con particolare riguardo a TikTok, applicazione molto cara agli adolescenti per la semplicità di creazione dei video e la loro immediatezza di condivisione.

L’esperto ha proiettato due video su episodi di cyberbullismo realmente accaduti all’interno di scuole italiane, commentando quanto sia importante, per i compagni, contenere la diffusione dei messaggi e proteggere la persona colpita.

Balena ha fornito consigli sulla gestione quotidiana del web consapevole, come il porre attenzione a dove si clicca, alle informazioni che si rendono visibili, alle foto personali che si inseriscono in rete, ai dati che preferiremmo restassero segreti e al non collegare gli account, per poter esercitare un maggiore controllo su ognuno di essi e isolare in tempi più veloci eventuali minacce.

L’incontro, molto interessante per i ragazzi, si inserisce in un percorso di educazione all’utilizzo consapevole del web che l’I.C. Miglionico sta portando avanti, per volontà della Dirigente Alma Tigre e per la sensibilità al tema da parte dei docenti.

I ragazzi utilizzano quotidianamente il web e sarebbe impensabile retrocedere su alcuni vantaggi che esso offre o, addirittura, farne a meno.

E’ necessario, pertanto, formarli alle sue opportunità, ma anche ai pericoli che derivano da un utilizzo leggero o distratto, affinché possano automunirsi di validi strumenti di tutela personale e, allo stesso tempo, farsi garanti del benessere e della sicurezza dei propri compagni.a

