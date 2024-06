Matera, questa associazione ha finalmente una nuova sede! Auguri di buon lavoro

“L’Associazione Materana Amici del Cuore ha finalmente una nuova sede in via Bari 81-85 a Matera in locali comunali”.

Queste le parole del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che fa sapere:

“Sono veramente felice non solo perché è un’associazione che fa tanto bene alla comunità con analisi cardiache utilissime e accessibili a tutti ma anche perché è una bella storia, una storia di legalità e trasparenza dove ha vinto il modello dei bandi per gli affidamenti di immobili comunali.

Un grande grazie a tutti i volontari dell’associazione Amici del Cuore e al loro grande presidente Paolo Loiodice. Una bella storia da ricordare.

Sul patrimonio comunale stiamo facendo una vera e propria battaglia culturale di cambiamento radicale, probabilmente impopolare ma coraggiosa, che vuole opporsi a concessioni dirette per rapporti “di amicizia”.

Così mentre molte associazioni e giovani chiedono spazi, abbiamo acquistato un software per la ricognizione e gestione di tutti gli immobili comunali e iniziato a ottenere i primi risarcimenti su pregresse morosità patrimoniali (da strutture ricettive e attività commerciali), rispettando un punto importante del nostro programma elettorale.

Per questo ringrazio l’assessore al patrimonio Angela Mazzone, l’assessore Pistone al contenzioso e l’ufficio comunale al patrimonio.

Importante anche la presenza dei consiglieri Doria, Visaggi e Montemurro per una inaugurazione che appartiene a tutta la città senza distinzioni politiche”.