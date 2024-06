Matera: quarta giornata per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna”! Ecco i risultati delle partite

Quarta giornata per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Oltre le sette gare disputate con la nuova formula, a girone unico, per il torneo Open, in campo per la terza giornata anche il torneo Over40, che Boutique Kitch sta dominando.

La notizia arriva dalla supersfida tra la Gica Ice e la Tecnovetro, che regalano al torneo il primo pareggio in assoluto di questa edizione in un batti e ribatti di emozioni e grandi giocate, che hanno stupito e regalato spettacolo per il pubblico e riscosso applausi dalla folta platea presente.

In settimana, per ogni gara il CSI ha rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gennaro Maccarone, ex dirigente del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano sempre vicino alle attività associative e grande uomo di sport.

Il torneo Over40 ha aperto come sempre la settimana con le gare del lunedì.

Come anticipato la Boutique Kitch ha superato anche la Cogecis Costruzuioni Generali per 8-4 imponendo la sua legge, superando i diretti rivali e completando al primo posto in solitaria il giro di boa del torneo.

Primo successo invece per la Gruppo Cristalli, che superando la Ilan Elleffe/Studio Energy per 5-3 si scrolla di dosso lo zero in classifica, lasciando i rivali al palo.

Nel Torneo Open, invece, arriva il primo successo della Edil Venezia, nello scontro diretto per conquistare un posto nella fase successiva contro il Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì. I gol di Morelli (2), Montamurro, Taccardi, Perrucci e L’Annunziata hanno regalato il 6-3 finale e tre punti fondamentali per il proseguo del torneo.

Insufficienti per evitare la sconfitta i due gol di Carissimo e il sigillo di Guglielmucci.

Nella seconda sfida del martedì arriva la conferma per l’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula, contro la Tabaccheria Fratelli Lisurici.

Il finale 8-5 conferma i gialloneri in vetta grazie alle doppiette di Coretti, Perrucci e Eletti, oltre che i sigilli di Iacovone e Selvaggi; mentre la tripletta di Albano e i gol di Rondinone e Pilieri hanno permesso ai neri di Marco Rospi di fare bella figura al cospetto della capolista, ma non di raccogliere punti.

Il mercoledì da Leoni, come citava un famoso spot che presagiva grandi sfide in Champions League, ha visto in campo due delle formazioni più spettacolari del torneo: la Gica Ice e la Tecnovetro.

La gara non ha deluso le aspettative, vivendo di momenti di grande calcio a 5 e divertimento per il folto pubblico presente.

Il pareggio finale indica la forza di entrambe le formazioni, oltre a sancire il primo pareggio della competizione dopo oltre 20 gare.

La Gica Ice però era riuscita a scappare via, grazie ai gol di Giannace (2), Silon e De Risi; ma nel finale Di Pinto e Stigliano, realizzando due gol a testa, riacciuffano i rivali, chiudendo il match a pochi istanti dalla fine e fissando il pari.

Nelle gare del giovedì, conferma per l’altra capolista a punteggio pieno, la LC Team Impresa Elettrica Casamassima, che supera con un perentorio 4-0 la Giorgialongo Costruzioni, in rete il capocannoniere attuale del torneo De Giglio con due reti, Dametti e Fabiano; mentre nella seconda sfida la MDA Mangiamoci Sud si impone grazie alle doppiette di Rinaldi e Zancanaro e al gol di Venafra sulla Elettromeccanica Sud, in rete nel 5-2 finale con Crapulli e Tataranni.

Nelle sfide del venerdì il primo successo della Studio PM/Vito Con Noi, che finalmente toglie il fastidioso 0 dalla classifica, dopo tre prove maiuscole, ma che hanno visto i rosablu perdere sempre per una inezia le sfide, questa volta il 2-1 è in loro favore contro la Studio Energy/D’Ercole Edilizia.

Mentre nella seconda sfida di giornata, ed ultima del quarto turno, la conferma per l’Agenzia La Lucana/Central Frutta, che supera 6-4 la Boutique Kitch/Lo Stragelato e risale la classifica.

Lunedì si torna in campo con la quarta giornata del Torneo Over40, la prima di ritorno; mentre il Torneo Open riprende da martedì con le sfide tra Edil Venezia e Gica Ice alle 21, mentre alle 22 altro bel match per la Tecnovetro, che affronterà la Mda Mangiamoci Sud, sempre sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.