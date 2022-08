Matera: pubblicata la graduatoria per l’ammissione ai nidi comunali e privati. Ecco i dettagli

L’amministrazione del Comune di Matera comunica:

“Con determinazione dirigenziale RCG n. 1982 del 02.08.2022 è stata approvata e pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Matera, la graduatoria unica per l’ammissione ai nidi comunali e privati accreditati a.e. 2022/2023.

Nei prossimi giorni l’ufficio nidi, tenuto conto delle disponibilità comunicate da parte dei gestori e della composizione delle sezioni, contatterà i cittadini per l’ammissione al servizio, prevista per il prossimo 1 settembre 2022″.

L’Assessore Piscopiello dichiara:

“È un altro risultato importante poter consentire alle famiglie di sapere già la collocazione per i propri figli in base alle loro scelte e non giungere ad anno didattico iniziato.

Raggiunto in tempi celeri grazie al personale dell’ufficio nidi e della stretta collaborazione della Dr.ssa Mancino e del nuovo dirigente del servizio politiche sociali Dr. Milillo ai quali vanno i ringraziamenti per i risultati sono ad oggi raggiunti.

Si conferma una chiara scelta dell’Amministrazione comunale di ascoltare i bisogni delle famiglie e soddisfarli anche in tempi europei, si conferma inoltre la chiara necessità di ampliare l’offerta dato le oltre 230 domande giunte fra nuovi e di continuità e soli 96 nuovi posti disponibili nelle strutture sia comunali che accreditate.

Investire nel welfare dei cittadini per la nostra città è la chiave di volta per il benessere della nostra comunità, ed in questa direzione proseguiremo il cammino”.

