“Il fatto non sussiste”.

Il gup di Matera ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri (in carica dal 2015 al 2020), nell’ambito di un procedimento sulla morte di Emanuele Pellegrino, avvenuta in seguito ad un incidente avvenuto il 23 novembre 2018, in via Cererie.

L'ex Primo Cittadino era imputato, in concorso con altre persone, con l'accusa di non aver provveduto alla manutenzione del manto stradale.

