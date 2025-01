Matera, proroga del termine per il progetto europeo Erasmus. Ecco gli ultimi aggiornamenti

CNA Matera comunica con entusiasmo che il termine per partecipare al bando di selezione per il progetto europeo Erasmus Plus KA210, intitolato “Greening the Future through Ecoart e Iniziative Giovanili Innovative”, è stato prorogato al 31 gennaio 2025.

Il progetto, che mira a sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sostenibilità ambientale attraverso l’arte ecologica (Ecoart) e iniziative innovative, rappresenta un’occasione unica per promuovere la creatività e l’attenzione alle problematiche ambientali.

Il seminario internazionale, parte integrante dell’iniziativa, si terrà a Brasov in Romania dal 24 al 31 marzo 2025, con la partecipazione di 12 giovani selezionati provenienti da Italia, Grecia, Portogallo e Romania.

La selezione è aperta a giovani maggiorenni che:

Abbiano una conoscenza avanzata della lingua inglese (livello B2 o superiore);

Siano appassionati di arte, cultura e sostenibilità ambientale.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2025, allegando:

Curriculum Vitae aggiornato;

Lettera di motivazione in inglese (max 1 pagina), con focus su arte, sostenibilità e interesse personale;

Certificato linguistico attestante la conoscenza dell’inglese (se disponibile).

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Conoscenza della lingua inglese;

Motivazione e interesse per il progetto;

Coinvolgimento in attività culturali, ambientali o giovanili.

Grazie al programma Erasmus Plus, tutti i costi dei partecipanti saranno coperti, inclusi:

Vitto e alloggio durante il soggiorno in Romania;

Biglietti di viaggio.

Il progetto si pone l’obiettivo di:

Promuovere la consapevolezza ambientale tra i giovani;

Potenziare competenze creative legate a Ecoart e sostenibilità;

Favorire l’inclusione di giovani in situazioni di disagio;

Coinvolgere un ampio pubblico attraverso mostre e podcast che diffonderanno i risultati del progetto a livello europeo.

Tempistiche aggiornate:

Nuova scadenza per l’invio delle candidature: 31 gennaio 2025;

Comunicazione dei selezionati: 5 febbraio 2025;

Seminario a Brasov: dal 24 al 31 marzo 2025.

Un’opportunità unica!

Questo progetto rappresenta una preziosa occasione per i giovani di essere protagonisti di un’iniziativa europea che unisce arte, sostenibilità e innovazione sociale.

Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura contattare la segreteria CNA:

all’indirizzo segreteria.mt@cna.it;