Matera, problema con gestione rifiuti covid: “si rischia aumento Tari”! Questa la situazione

Afferma il Capogruppo PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli:

“L’Assessore all’Ambiente Rosa in un recente intervento ha rassicurato i Sindaci circa la gestione dei rifiuti covid.

Da quanto ci viene riferito da alcune amministrazioni comunali, in primis quella di Matera, la vicenda del carico economico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti covid che coinvolge i Comuni lucani sembra tutt’altro che risolta.

La materia è stata finora regolata dall’ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020 con oggetto: Articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.

Com’è noto i rifiuti generati dall’emergenza Covid sono considerati speciali e quindi non possono essere smaltiti secondo la procedura ordinaria.

I Comuni, quindi, sono alle prese con un potenziale problema di salute pubblica in quanto in assenza di disposizioni regionali non sono in grado di smaltirli ed inoltre i Comuni non sono in grado di sostenere i costi per la raccolta e lo smaltimento di questi rifiuti se non aumentando la Tari a carico dei città.

Auspichiamo che la Regione si faccia carico di questo problema così come ha già fatto durante la prima fase della pandemia.

Sarebbe opportuno chiarire i termini della vicenda al fine di andare incontro alle legittime richieste dei Sindaci e tranquillizzare le comunità locali già preoccupate dall’incedere della pandemia.a

