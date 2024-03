Matera: presentazione delle attività del Centro per la Giustizia Riparativa della provincia. L’evento in programma

Si terrà Giovedì 28 Marzo 2024 alle ore 10.30 a Matera presso la sede ubicata nei locali della Polizia Provinciale in Via Ridola N. 60, la Conferenza Stampa di presentazione delle attività del Centro per la Giustizia Riparativa della Provincia di Matera.

L’incontro, organizzato da STUDIO IRIS (ente gestore del Centro per la Giustizia Riparativa) in collaborazione con la Provincia di Matera, è finalizzato ad illustrare le attività che il Centro erogherà, in coerenza con le modalità ed i tempi di avvio e realizzazione indicati dal Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio in occasione del recente insediamento delle Conferenze Locali per la Giustizia Riparativa, a cui anche la Provincia di Matera ha partecipato.

Il Centro, la cui sede è stata inaugurata lo scorso 12 Marzo, erogherà i servizi di Giustizia Riparativa (quali servizi essenziali per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza della comunità tutta) che consentano di realizzare percorsi di mediazione penale vittima/autore dell’offesa ed altri programmi di Giustizia Riparativa, con professionisti Mediatori penali esperti in programmi di Giustizia Riparativa.

Il Centro erogherà anche servizi di assistenza alle vittime di tipo generalistico (ascolto, sostegno emotivo, informazione sui diritti, informazione sui programmi di giustizia riparativa).

Un momento importante per il primo Centro in Basilicata in linea con la Disciplina Organica della Giustizia Riparativa che, mettendo a sistema l’esperienza ultradecennale che in Basilicata è stata costruita con i servizi della Giustizia, guarda al futuro per promuovere il benessere di persone e comunità.