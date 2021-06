Matera: pioggia di premi per queste 2 bravissime violiniste! Congratulazioni

Rende noto Caterina Policaro, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera:

“Grande è la soddisfazione per i premi ricevuti dalle alunne della classe III di Violino del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Torraca di Matera.

Le due giovani violiniste Angelica Di Gennaro e Sara Paolicelli, preparate dalla loro docente Annunziata Rutigliano, hanno partecipato, infatti, ai Concorsi Nazionali Musicali di Verona e Pesaro che, per l’anno 2021, hanno proposto un’edizione speciale, svoltasi online, attraverso selezioni delle migliori performance solistiche o di gruppo inviate in formato video, realizzate da casa o da scuola.

Angelica Di Gennaro ha vinto il primo premio a Verona con l’esecuzione solista del concerto di Kuchler, Sara Paolicelli il secondo premio a Verona, ma anche – e ne siamo doppiamente orgogliosi come scuola – a Pesaro, presentando l’Allegro di H. Fiocco.

Il percorso musicale delle scuole in musica speriamo possa tornare a svolgersi in presenza, come è giusto che sia per le competizioni musicali e con tutta l’emozione di dover imparare ad esibirsi davanti a un pubblico e dare il meglio di sè.

Ancora una volta, però, la scuola ha dimostrato la sua capacità di non arrendersi all’emergenza Covid e di essere in grado oramai di poter mixare le competenze digitali con quelle classiche, sia nell’insegnamento e apprendimento delle competenze, in questo caso musicali e strumentistiche, che nello sperimentare didattica innovativa integrata e online.

Da Dirigente Scolastico esprimo ai docenti tutti dell’Istituto Comprensivo Torraca il ringraziamento più grande.

Credere e coltivare i talenti dei nostri alunni ed alunne, guidandoli ad ottenere risultati bellissimi e facendo vivere esperienze formative e di crescita anche umana che sicuramente ricorderanno a lungo nella vita è un nostro dovere ma, se ben fatto, diventa anche un piacere che arricchisce la scuola tutta.”

