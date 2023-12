Matera piange l’architetto Zanmatti, “una persona brava e gentile”. Il messaggio di cordoglio

Il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, ed il presidente della Fondazione Zétema e del Musma, Raffaello de Ruggieri, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’architetto Alberto Zanmatti:

“Inesorabile la morte accompagna la nostra vita, rimangono, oltre il dolore, i ricordi e gli affetti quale straordinaria eredità spirituale.

Ed il ricordo indelebile di Alberto Zanmatti rimarrà nella nostra mente per il lavoro svolto insieme nei Sassi di Matera per l’allestimento delle Grandi Mostre e del MUSMA mentre nei nostri cuori rimarranno gli affetti e la stima per una persona brava e gentile“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.