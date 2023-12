Matera piange Daniele Cappiello: “il tuo esempio e i tuoi insegnamenti saranno un patrimonio a cui attingere”. Il messaggio di cordoglio

Lutto a Matera.

E’ venuto a mancare nella mattina del 7 dicembre, Daniele Cappiello: aveva 86 anni.

Era conosciuto in città soprattutto per il suo impegno in politica.

Questo il messaggio di cordoglio della Fidas Basilicata:

“Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Daniele Cappiello per la sua scomparsa.

È stato un donatore di sangue benemerito per le numerosissime donazioni effettuate, un donatore di plasma fin dagli albori di questa pratica, Presidente onorario di Fidas Basilicata per essere stato esempio e promotore della donazione.

Ciao, Daniele, il tuo esempio e i tuoi insegnamenti saranno un patrimonio a cui attingere per continuare ad essere risorsa per il servizio sanitario e per la comunità”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.