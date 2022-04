Matera: per una Città più pulita, nuovi cestini per i rifiuti! Ecco le ultime novità

Installati nuovi cestini in tutta la città di Matera.

A dare la notizia il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Da troppi anni i cestini rifiuti in città erano messi davvero male, stiamo sostituendo quelli rovinati e quelli verdi con nuovi cestini moderni, anche nelle periferie fino a esaurimento ordinativi.

Sono stati acquistati anche alcuni per la raccolta delle deiezioni canine, più onerosi ma ancora molto carenti in città, se questo lavoro viene fatto ogni quinquennio almeno si evitano grandi investimenti in un solo momento.

Un grazie al settore manutenzione urbana e assessore Digilio”.

Ecco le foto che mostrano il prima e dopo.

