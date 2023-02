Matera: per questi studenti una vera e propria esperienza immersiva nel Metaverso. Ecco i dettagli

Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio si svolge il 1° HACKATHON DI ISTITUTO dal titolo HACK IN THE METAVERSE, che vede protagonisti 45 allievi, provenienti dalle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria N. Festa di Matera, guidati dagli esperti Luca Tiraboschi, Francesco Laterza, Martina Cirulli, formatori della NEXT GENERATION INSTITUTE S.R.L. partner dell’EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION FOR SUSTAINABILITY (E.I.I.S.) di Roma.

Sono presenti all’evento il dirigente scolastico Maria Rosaria Santeramo e i docenti del team digitale Ornella Altamura, Alessandro Dragone, Daniela Martinelli e Saverio Tarasco.

Lo hackathon, letteralmente “maratona di cervelli”, è una metodologia didattica basata sulla sfida, secondo la pedagogia del Challenge Based Learning.

Divisi in squadre, i ragazzi devono progettare e realizzare una vera e propria esperienza immersiva nel Metaverso.

Il Metaverso è uno spazio online, 3D e virtuale che può collegare tra loro gli utenti, in tanti aspetti della loro vita.

Rappresenta la futura evoluzione di Internet: un ambiente che permetterà agli utenti di lavorare, incontrarsi, giocare e socializzare insieme in spazi 3D.

I giovani maratoneti avranno l’opportunità di esprimere, divertendosi, la loro inventiva e la loro capacità di prefigurare il futuro.

Il tutto in un clima collaborativo, di divertimento e sana competizione.

Gli ambienti fisici di apprendimento non possono essere più progettati senza tener conto degli ambienti digitali (ambienti on line tramite piattaforme cloud di e-learning e ambienti immersivi in realtà virtuale) per configurare nuove dimensioni di apprendimento ibrido.

L’utilizzo del Metaverso in ambito educativo costituisce un recente campo di esplorazione chiamato Eduverso, che offre la possibilità di ottenere nuovi spazi di comunicazione sociale, maggiore libertà di creare e condividere, offerta di nuove esperienze didattiche.

La Referente del progetto è Ornella Altamura, Animatore digitale di istituto.

