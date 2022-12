Matera, per la prima volta in municipio il primo defibrillatore semiautomatico! I dettagli

E’ stato collocato al piano terra del municipio, il primo defibrillatore semiautomatico per affrontare le eventuali emergenze di utenti e dipendenti.

Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alla Protezione civile, Michelangelo Ferrara, ed il comandante della Polizia locale Paolo Milillo, augurandosi che non sia mai necessario utilizzarlo.

Un importante passo di civiltà e sicurezza, per tutta l’utenza della Casa comunale.

Circa quaranta agenti di Polizia locale sono stati già formati con i corsi Blsd per l’utilizzo del defibrillatore, come le guardie giurate che garantiscono la sicurezza al piano terra, dove di fronte all’ingresso per il pubblico si trova l’apparecchio.

L’intervento del defibrillatore deve essere successivo all’allert del servizio 118 ed al preliminare massaggio cardiaco, che il personale formato sa operare.

Da oggi anche il municipio di Matera è cardio protetto, per la prima volta nella storia.a

