Matera: per il Minibasket in Piazza pronte a sfidarsi 48 squadre provenienti da 4 continenti! I dettagli dell’iniziativa

È stata presentata questa mattina presso la sala “Mandela” del Comune di Matera la 32° edizione del “Minibasket in Piazza” organizzato dalla società PIELLE MATERA.

L’evento, che si terrà nelle splendide piazze della nostra città, è ormai un appuntamento fisso e imprescindibile nel calendario cestistico giovanile internazionale, capace di unire giovani atleti, famiglie e comunità in un clima di amicizia e sana competizione.

48 squadre provenienti da 4 continenti (Italia, Venezuela, Canada, Emirati Arabi Uniti, Montenegro, Serbia, Libia, Libano, Bosnia-Erzegovina e Nigeria) si incontreranno sui campi di Matera (PalaSassi, Palazzetto “Giannino Grieco”, Playground Luca e Davide Cotrufo in via Lanera, Playground dell’ITC Loperfido-Olivetti di Matera, campo del parco Giovanni Paolo II e piazza Vittorio Veneto), Nova Siri, Santeramo in Colle, Molfetta, Corato e Bitritto.{title}

Ogni partita sarà un’occasione per ammirare il talento, la passione e la sportività dei giovani cestisti, che porteranno in campo non solo le{title loro abilità tecniche, ma anche i valori più autentici dello sport: il rispetto, l’inclusione e la solidarietà.

Il Minibasket in Piazza non è solo un torneo, ma una vera e propria festa dello sport e dell’amicizia, dove ogni partecipante è protagonista di una straordinaria avventura.

Le giornate saranno arricchite da eventi collaterali, attività ludiche e momenti di convivialità che renderanno l’esperienza indimenticabile per tutti, grandi e piccoli, cestisti e semplici curiosi.

Di seguito la locandina con i dettagli.