Matera: per i nostri studenti speciale sfilata di Carnevale! I dettagli

Una nota del Comune di Matera fa sapere:

“Il CARNEVALE DEL RICICLO, non perdiamoci questo evento previsto per il 15 febbraio, organizzato da COSP Tecno Service, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Matera ed EGRIB.

Un carnevale diverso all’insegna della sostenibilità e con la preziosa presenza degli studenti.

Previsti percorsi didattici che hanno come filo conduttore la riduzione, la rigenerazione nonché la raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, il tutto nel rispetto dell’agenda 2030 e nell’ambito dell’economia circolare.

L’intento, entrando nelle scuole, è quello di educare gli scolari/studenti già dalla primissima età ad una particolare attenzione per l’ambiente poiché, riteniamo questo, un modo per collegare strettamente la funzione educativa della scuola e le sue finalità didattiche volte allo sviluppo cognitivo e comportamentale dei ragazzi;

i quali, fungono da veicolo per raggiungere le famiglie, diventando loro stessi educatori al fine di divulgare le buone pratiche necessarie al corretto riuso/recupero/riciclo dei rifiuti urbani ed alla corretta gestione di quel che ci rifiutiamo di utilizzare ancora.

La città di Matera è stata riconosciuta da Legambiente come “Capoluogo di provincia del Sud con più alto tasso di raccolta differenziata” con una media di incremento nell’ultimo anno del 30% sulle altre città meridionali, e del 5% sul suo stesso dato del 2021 che oggi si attesta al 75%.

Un vero primato, raggiunto grazie alle buone pratiche introdotte a livello amministrativo e gestionale, ma anche al crescente tasso di civiltà dei cittadini materani”.

Questa la locandina dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)