Matera: per i 10 anni dalla proclamazione a Capitale Europea della Cultura la tavola rotonda! Ecco l’iniziativa

Il 17 ottobre del 2014 la città di Matera veniva proclamata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

Un annuncio accolto con una grande esplosione di gioia in una gremita piazza San Giovanni, in collegamento con la sede del Ministero della Cultura dove era riunita la Giuria di valutazione insieme ai rappresentanti delle sei città italiane finaliste per il titolo.

Un ricordo indelebile nella mente di tutta la comunità lucana, un momento di svolta per il territorio intero, che da quel momento ha iniziato una grande trasformazione per prepararsi al grande appuntamento del 2019 e raccoglierne poi l’eredità.

A dieci anni da quel momento storico, la Fondazione Matera Basilicata 2019, con il sostegno di Regione Basilicata e Comune di Matera, in partnership con Ego55, TRM Network ed ECoCNews e la partecipazione dell’associazione Volontari Open Culture 2019, organizza la tavola rotonda “Matera, 10 anni di Capitale” in programma il prossimo 17 ottobre a partire dalle 10.30 a Matera in Casa Cava, con l’obiettivo di tracciare un bilancio del percorso fatto dal 2014 sino ad oggi ed individuare nuovi obiettivi comuni per gli anni a venire.

Diversi i temi che saranno affrontati nel dibattito insieme ai rappresentanti di istituzioni ed enti pubblici nazionali e locali, oltre che insieme ad esperti, che ricoprono un ruolo chiave nel settore culturale e creativo a livello locale, nazionale e internazionale e nel progetto “Capitali Europee della Cultura”.

Si comincia con un punto sulle politiche europee e nazionali sulla cultura per poi concentrarsi su quelle regionali e sulle strategie per i prossimi anni.

A seguire, focus sui dieci anni da Capitale Europea della Cultura 2014-2024 (Fondazione Matera Basilicata 2019), sugli effetti della Capitale sul turismo e sull’industria cinematografica lucana (Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e Lucana Film Commission) e, in chiusura di sessione, una ricostruzione del percorso da Patrimonio Unesco alla ZES Cultura passando per la Capitale Europea della Cultura.

Grande attenzione sarà altresì dedicata agli impatti economici e sociali della cultura e creatività, grazie al keynote speech del Prof. Pierluigi Sacco, e al posizionamento dell’industria culturale e creativa lucana sul mercato internazionale (Project leader di Matera 2019 e Cluster Basilicata Creativa).

Infine, spazio al tema dell’onda lunga della Capitale europea della cultura, con le esperienze di Potenza Città italiana dei giovani 2024, Aliano Città candidata a Capitale italiana della cultura 2027, Associazione Volontari Open Culture 2019 ed ECoCNews, la piattaforma di approfondimento dedicata alle Capitali europee della cultura.

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione sia sulla piattaforma Eventbrite che in loco (il giorno della manifestazione), fino ad esaurimento dei posti disponibili.