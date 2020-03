Matera: per gli agenti un dono che “ha elevato l’umore degli operatori impegnati a salvaguardare la salute pubblica”!

Il Coronavirus non ferma la solidarietà, tanto che un benefattore, nella serata del 15 Marzo, ha pensato di ringraziare gli agenti della Questura di Matera donando pizze.

Il gesto, che ha cambiato l’umore del personale ad oggi in azione contro l’emergenza, è stato salutato così dal Questore Luigi Liguori su social:

“A nome di tutti gli ‘agenti’, in special modo di tutti i poliziotti in servizio questa sera, voglio ringraziare l’ignoto benefattore che 20 minuti fa ha fatto recapitare 30 ottime pizze in Questura.

Il gesto, per l’alto valore simbolico, è stato particolarmente apprezzato e gradito ed ha elevato l’umore di tutti gli operatori in servizio e impegnati principalmente a salvaguardare la salute pubblica sul territorio.

Io sto gustando una buonissima pizza mozzarella e prosciutto.

Con affetto,

Luigi Liguori”.

Di seguito una foto postata dagli agenti.