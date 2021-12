Matera: partiti i lavori per la nuova mensa dei poveri. Le foto

Finalmente ci siamo, oggi sono partiti i lavori per la nuova mensa dei poveri Don Giovanni Mele a Piccianello.

Sarà un presidio sociale essenziale dedicato ai più fragili e bisognosi.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Un ringraziamento alla Fondazione Tamburrino che ha offerto l’immobile e finanziato l’intervento.

Il progetto, per il quale il Consiglio Comunale ha confermato l’interesse pubblico, si sviluppa su un unico livello fuori terra con ampi spazi liberi all’aperto per l’accoglienza in un area verde di oltre 360 mq priva di barriere architettoniche e dotata di zone di parcheggio.

Le scelte progettuali sono ispirate a criteri di sostenibilità prevedendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili, con sistemi di monitoraggio dei consumi e impiego di tecniche di riciclo delle acque piovane.

I lavori dovrebbero ultimarsi per la primavera; sarà l’occasione per contribuire a riqualificare l’area urbana di Piccianello”.

Ecco le foto.

