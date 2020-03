Matera: “Ormai sono mesi che i lavoratori non prendono nessuna retribuzione e i relativi arretrati”! Parla il sindacato

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di UILM BASILICATA:

“Ormai sono mesi che i lavoratori della Ferrosud di Matera non prendono nessuna retribuzione e i relativi arretrati; per un balletto dei tribunali ancora non si riesce a sbloccare il DURC che permetterebbe la liquidazione delle retribuzioni.

La Cassa Integrazione Straordinaria, approvata dal Mise, ad oggi ancora non vede liquidazioni da parte dell’Inps.

Da una parte i tribunali, da una parte l’inps, nel mezzo i lavoratori che, nel pieno della drammatica situazione che stiamo vivendo, non possono neanche più a mettere in campo azioni di lotta e di protesta, vista l’emergenza sanitaria, e far sentire lo stato di abbandono che stanno vivendo.

In queste ore l’assessore Cupparo sta provando in tutti i modi a sbloccare la situazione.

Il blocco dei tribunali e la burocrazia di questo paese sta mettendo alla fame lavoratori della Ferrosud.

Invitiamo tutte le parte a fare un ulteriore sforzo perché, oltre al danno dell’emergenza sanitaria, i lavoratori della Ferrosud sono ormai da mesi senza salario”.

