Matera: “Operiamo nel costante impegno di garantire il servizio mensa scolastica e la sua qualità”. Invitate queste figure alla verifica del cibo

Torna l’attenzione sul servizio mensa materano.

L’Amministrazione comunale di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, scrive:

“Operiamo nel costante impegno di garantire il servizio mensa scolastica e la sua qualità.

A tal fine, invita i presidenti del Consiglio d’istituto, composto anche di genitori, e i rappresentanti genitoriali nell’Osservatorio mensa, a un confronto in presenza e presso le scuole, per condividere un assaggio diretto del servizio pasti con l’assessore alla Pubblica istruzione, Valeria Piscopiello, in collaborazione con l’ufficio Scuola e i plessi.

L’occasione sarà utile per constatare direttamente la qualità del servizio, e raccogliere ulteriori suggerimenti che, nei limiti delle regole contrattuali, saranno discussi con la ditta fornitrice e gli Istituti scolastici.

Quindi, chi tra i genitori rappresentanti d’Istituto e dell’Osservatorio mensa fosse interessato, può scrivere a: ufficioscuole@comune.mt.it.”.

