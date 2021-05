Matera: omaggio a tutte le mamme per rendere la loro Festa ancora più speciale! L’iniziativa

Per rendere la festa ancora più speciale, domani al mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti a Matera verrà donata una piantina fiorita, fino ad esaurimento scorte, a tutte le mamme, per celebrare con qualche ora di anticipo la giornata a loro dedicato.

In una nota si legge:

“Nonostante la pandemia è importante non dimenticare i momenti di festività e socialità che il lockdown ci ha momentaneamente tolto.

Per questo come Coldiretti vogliamo festeggiare le mamme, sorgente di vita, e ci è sembrato giusto dare questo segnale importante, con questo gesto per noi fondamentale soprattutto in momenti difficili come questo”.

Ecco i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)