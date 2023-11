Matera: oggi per questi studenti lezione in luogo speciale! Ecco i dettagli

“Questa mattina, docenti della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi della Basilicata di Matera hanno scelto come aula per la lezione di Genealogia dell’Architettura il Giardino del Silenzio.

Per chi non lo conoscesse, questo spazio verde è stato dato in gestione nell’ottobre 2021 all’Ente Parco della Murgia Materana dal Comune Matera.

Con l’aiuto volontario di Tonino Pietragallo che ringraziamo per la disponibilità il Parco l’ha valorizzato, e ora è a disposizione della comunità.

Chiunque volesse godere di un momento di quiete con la cornice dei Sassi trova il Giardino in Vico Sant’Agostino (al di sotto dell’omonima Chiesa), nel cuore del Sasso Barisano con all’interno una piccola teca in legno per lo scambio di libri“.

Così scrive il Presidente, Agr. Giovanni Mianulli.a

