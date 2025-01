Matera, nuove opportunità di lavoro grazie a questo Corso: ancora pochi giorni per presentare domanda!

Sono stati riaperti i termini per l’iscrizione all’IFTS DUALE, l’offerta formativa post diploma dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, e la nuova scadenza è il prossimo 7 febbraio.

Confapi Matera, partner dell’IFTS insieme a Forcopim, Openet Technologies, Officine Rambaldi, IIS “Felice Alderisio” di Stigliano e Ipsia “G. Giorgi” di Potenza, comunica la nuova scadenza per aderire al percorso formativo che forma competenze specialistiche richieste nel breve e medio periodo dal sistema economico produttivo locale e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il percorso è destinato a 16 giovani residenti in Basilicata, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado o ammissione al quinto anno,

qualifica professionale IeFP.

La durata del corso è di 800 ore, di cui 400 ore di aula/laboratorio e 400 ore di alternanza rafforzata/apprendistato di I livello presso un’azienda del settore TLC.

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 7 febbraio 2025 a mezzo raccomandata a/r. (farà fede la data del timbro postale di invio) o consegna a mano c/o la sede di FORCOPIM – Via Sicilia n. 65 85100 Potenza o presso Openet Technologies in via dell’Industria a Matera e via pec: forcopim@pec.it.

Le sedi di svolgimento sono Matera o Stigliano, a seconda della provenienza degli iscritti si procederà alla scelta della sede più idonea per raggiungibilità.

Ai partecipanti al termine sarà rilasciato un “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” (IV livello EQF)” (IV livello EQF).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria di Confapi Matera o al numero di cellulare 389268954.

Di seguito la locandina con i dettagli.